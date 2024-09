Addio Cinecittà la casa del Grande Fratello cambia location L’annuncio di Signorini | È una sorta di villaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) È un Alfonsorinnovato, in versione capo-cantiere, quello che si appresta a condurre la diciottesima edizione del. E con lui anche lasi rinnova, e. Dopo 24 anni dalla prima messa in onda, infatti, la dolce dimora dei concorrenti più paparazzati d’Italia lascerà. Sia lo studio che l’abitazione sono stati spostati agli Studi Lumina nel Parco di Veio a Roma Nord. Una scelta, quella della produzione Endemol, che porta a un sostanziale raggruppamento degli spazi, con gli studi molto più vicini alla. “C’è un’atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la, gli uffici sono vicini, in unadi ‘del’.