Verso Team Altamura-Benevento | già venduti 135 biglietti per il settore ospiti

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando mancano ancora tre giorni pieni al termine della prevendita, sono 135 i tagliandi acquistati dai tifosi giallorossi per per il matchin programma domenica sera al “San Nicola” di Bari. Il via libera alla trasferta c’è stato ieri dopo che l’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive non ha inserito il prossimo impegno dei giallorossi tra le gare a rischio. I tagliandi per ilhanno un costo di 15,00 euro ai quali vanno aggiunti 1,50 euro di prevendita e 0,99 centesimi relativi alle commissioni. Ia disposizione per i sostenitori della Strega sono 1290. La prevendita per i supporter sanniti terminerà alle 19 di sabato. L'articolo: già135per ilproviene da Anteprima24.it.