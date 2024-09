Ultime Notizie Roma del 11-09-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio caso di febbre dengue autoctona Brescia secondo quanto riferito da ats è risultata infettata una persona che non ha fatto un viaggio all’estero a seguito della segnalazione caso sospetto DSA all’estate comuni che la persona ha dichiarato di aver frequentato per motivi di lavoro e di residenza e quali hanno provveduto a mettere in atto gli interventi di disinfestazione previsti dai protocolli ministeriali regionali si legge nella nota ADS Ricorda che la vengo e non si trasmette da persona a persona ma il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara infetta l’allerta E comunque alta in tutta italia.