Traffico Roma del 11-09-2024 ore 09 | 00

(Di mercoledì 11 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per alberi pericolanti e pure chiusa Viale deignoli da via Guido calza in direzione Fiumicino proseguono i lavori su via del Foro Italico con transito su carreggiata è ridotta tra via Salaria e viale Tor di Quinto nelle due direzioni inevitabili rallentamenti rallentata la circolazione nel KT diper un guasto alla linea traPrenestina eTermini ritardi per i treni alta velocità e regionali riaperta da ieri la stazione metro Ottaviano restano ancora chiuse per i lavori di ammodernamento le stazioni di spagna e Furio Camillo sulla tangenziale est per i lavori di risanamento e riqualificazione dell’infrastruttura dalle 23 di questa notte la stessa ora del 4 ottobre resterà chiusa la rampa che dal viadotto superiore direzione San Giovanni conduce a via Prenestina In collaborazione con ...