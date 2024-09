Temptation Island dove vedere la replica della puntata del 10 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Laprimanuova edizione di, in onda dal 10, è visibile gratuitamente in streaming su Infinity, e lo stesso varrà per le successive, in onda vogni martedì in prima serata su Canale 5. Dopo il successo dell’edizione estiva, il noto format di dating torna con nuove coppie, pronte a mettere alla prova o in discussione la loro relazione, longeva o fresca che sia. I nuovi concorrenti sono Diandra e Valerio Titty e Antonio Mirco e Giulia Anna e Alfred Fabio e Sara Alfonso e Federica Michele e Millie I tentatori invece saranno: Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine (femmine).