Sosta favorevole ai gialli E io tiferò per il Modena

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra i tantissimi doppi ex che hanno vestito in carriera la casacca sia delche del Cesena, c’è anche l’ex attaccante e ora allenatore Giuseppe Greco, che abbiamo sentito per una chiacchierata in vista del sentitissimo derby di venerdì. Oggi Greco, 41enne, fa l’allenatore dell’United Carpi, squadra di Promozione emiliana, che ha iniziato con lui un nuovo progetto tecnico. Greco, partiamo dalla sua esperienza in bianconero "Beh, fu un mezzo campionato, nel senso che arrivai a Cesena nel gennaio 2010. Però fu una bella avventura, visto che alla fine conquistammo la serie A. Non feci molti gol in quei sei mesi, però le mie reti portarono sette punti in classifica. Ricordo che non eravamo tra i favoriti, ma la squadra non era male poi si era creata una bella alchimia con lo staff e la società.