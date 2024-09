Socialisti contro Fitto? Pombeni spiega perché sbagliano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Ieuropei possono aver bloccato la Commissione europea per poter portare a casa qualcosa (e quindi solo dopo rientrare nei ranghi) oppure per restare prigionieri di un ideologismo che non ha senso. Naturalmente voglio sperare che sia vera la prima ipotesi”. Questo l’auspicio affidato a Formiche.net da Paolo, politologo storico, tra i più autorevoli del nostro Paese, oltre che professore emerito all’università di Bologna, dopo le posizioni contrarie alla nomina di Raffaelea Commissario europeo. Ciò fa parte della crisi dell’Europa, osserva, che sconta la mancanza di leadership: “Per fare una sintesi, direi che è venuto meno Delors o è venuto meno uno spirito, per usare un’immagine un po’ ridondane”.