(Di mercoledì 11 settembre 2024) San(Milano), 11 settembre 2024 - Unè divampato questa mattina dopo le 10.30 a Sanneledificatorio di via, dove stanno realizzando delle palazzine residenziali. Il rogo sarebbe partito da alcune cataste di parquet. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme. Una densadisi è levata nel cielo di San. Non si registrano feriti o intossicati. La zona, che si trova alle spalle dei palazzi Eni, è stata interdetta al traffico. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Per ora è non è ancora stato possibile stabilire cosa abbia provocato l': se un fatto accidentale o altro.