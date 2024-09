Polverone contro Marquez | Bagnaia ha stupito tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 11 settembre 2024): il campione del mondo Peccoha. Il gesto clamoroso che non passa inosservato Alla fine, nel Gran Premio di Misano, a vincere è stato Marc. Il pilota che nessun italiano sperava vincesse. Non tanto per quella che è la classifica Mondiale, anzi,ha accorciato sensibilmenteJorge Martin, ma soprattutto per quelli che sono stati i trascorsi dello spagnolo con Valentino Rossi. Pecconel Gran Premio di Misano (Lapresse) – Ilveggente.it, che nonostante tutto ha un talento innato, è riuscito in Italia a prendersi la vittoria quandostavano abbassando la velocità per la pioggia che si stava materializzando. Lui in questo momento ha alzato il gas e si è messoalle spalle, prendendosi la seconda affermazione di fila nel motomondiale dopo quella in casa sua, in Spagna, della settimana precedente.