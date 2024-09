NXT 10 09 2024 La Bloodline è qui

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, oggi card composta da ben 3 match titolati di cui uno che comprende un titolo estero, senza contare il debutto di Giulia e un match come 1st contender che sono abbastanza sicuro ancora prima di averlo visto che finirà in parità, HBK probabilmente citerà il suo pareggio con HHH nel Last Man Standing del 2004, partiamo. NXT tag team championships match: Nathan Frazer(c) & Axiom(c) vs Street Profits (3,5 / 5) Originariamente gli sfidanti dovevano essere i Rascalz ma sono stati sostituiti dai Profits, non mi lamento. Match largamente dominato dai SP, giusto Dawkins subisce un po’ di offensiva dei campioni, ma tocca anche a Montez quando prima Axiom esegue una Frog Splash e Frazer segue a ruota con una 450 splash 1..2..Montez vuole dimostrare che merita un push in singolo.