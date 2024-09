Mountain bike rubate nascoste nel bosco Denunciati tre ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il nascondiglio prescelto era ilfitto della Valsabbia. Ma non ha funzionato: i ladri di bici di lusso,del valore di migliaia di euro, sono statiper ricettazione. Sono tre giovani moldavi, che avevano fatto incetta di bici la notte del 2 settembre a Vestone. Per nascondere il bottino, avevano scelto la boscaglia del territorio di Mura. Durante un’attività mirata, i militari hanno notato movimenti sospetti tra le frasche e si sono avventurati nel verde. I tre, alla vista dei carabinieri, hanno provato a scappare ma la fuga non è riuscita. Nei dintorni i carabinieri hanno rinvenuto cinque bici, solo parte di un bottino più ingente. Lesono già state restituite al legittimo proprietario.