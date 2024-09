Mini ciclone sull’alto Adriatico la prima previsione per venerdì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ri, 11 settembre 2024 – Unpotrebbe formarsia breve.13 settembre, per la precisione. Anche se si tratta soltanto di una ipotesi al momento. “La probabilità che si realizzi è bassa”, ci tiene a precisare il meteorologo Pierluigi Randi, presidente Ampro (Associazione Meteo Professionisti), “ma non è del tutto campata in aria”, aggiunge. Intanto la Protezione ha emesso una allerta meteo gialla per temporali e vento forte valida in Emilia Romagna, per giovedì 12 settembre. E sempre perle temperature scenderanno in picchiata con clima quasi invernale. Randi, lei parla di ‘Tropical Like Cyclone’, ovverosimil tropicale. Di cosa si tratta? "I ‘Tropical Like Cylone’, tecnicamente Tlc, sono delle formazioni depressionarie che hanno caratteristiche simili ai cicloni tropicali o sub tropicali.