Milan Ismael Bennacer fuori fino al 2025 | lesione severa al polpaccio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In Casanon arrivano buone notizie per: gli esami hanno confermato ladel muscolo gemello mediale deldestro Ora Paulo Fonseca ha bisogno di un centrocampista. Ne ha bisogno dopo l’esito degli esami clinici svolti da. Esami a cui è stato sottoposto il giocatore e che hanno confermato unadel muscolo gemello mediale deldestro. La nota ufficiale delrivela anche che fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale. L’esame in sostanza ha confermato la primadiagnosi effettuata a caldo dallo staff medico dell’Algeria con tempi di recupero lunghi. Ancora una volta lunghi perche non si vedrà in campo, con molta probabilità , prima di gennaio