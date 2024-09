Meno traffico e smog con la mobilità condivisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)inquinamento e anchestress: sono molteplici e di grande attualità i vantaggi del progetto diche Confindustria Varese inizierà a sperimentare a Saronno da metà settembre con alcune note aziende di Origgio e Uboldo. Tutto nasce in risposta alle necessità manifestate da alcune aziende manifatturiere della zona industriale del Saronnese in occasione del tour "Confindustria Varese in ascolto", durante la tappa svolta a Saronno ossia l’esigenza di un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile in grado di decongestionare una delle aree più trafficate ossia la zona produttiva tra Origgio, Uboldo e Saronno.