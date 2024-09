Marco Calicchia | una partita in suo onore tra solidarietà e sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nuovo appuntamento con lae lo. Ad organizzarlo ci pensa l’associazione Glio.Ma. Si tratta del terzo Memorial in ricordo diin programma per l’intera giornata di sabato al campoivo delle Tavarnelle. Il fischio d’inizio del quadrangolare di calcio è fissato per le 17,30. Parteciperanno le squadre: Amici di, Carabinieri, ingegneri di Arezzo e Giesse Camucia. La festa partirà sin dalla mattina quando l’areaiva ospiterà iniziative dedicate ai bambini con un’ospite d’eccezione: zia Caterina al secolo Caterina Bellandi, molto conosciuta perché ha trasformato il suo taxi, Milano25, in un luogo magico che effettua corse gratuite per gli ospedali pediatrici di Firenze a favore dei familiari e dei bambini malati. Previsti anche pranzo e cena presso la struttura (info 349 509 9086).