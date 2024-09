Macchie sulla pelle post vacanza? Non sono tutte uguali

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Leche spesso molti di noi si ritrovano alla fine delle vacanze none spesso nascondono diverse insidie Al ritorno dalle vacanze, molti si aspettano di sfoggiare un’abbronzatura perfetta, ma spesso ciò che emerge è un panorama cutaneo segnato da fastidiose. Queste discromie none richiedono approcci differenziati per essere trattate efficacemente. Giuseppe Argenziano, presidente della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), offre una panoramica dettagliata su come affrontare il problema.-Ansa-Notizie.comLeche tendono a manifestarsi dopo l’estate posessere classificate in due categorie principali: quelle dovute a iperpigmentazione e quelle risultanti da ipopigmentazione.