Luna Rossa individuato il guasto contro Alinghi | la falla in un software fornito a tutti i team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un, un ricorso non accolto, un secondo posto che toglie il destino dalle mani di. L’ultima giornata di round robin non è stata come l’equipaggio italiano in Louis Vuitton Cup 2024 sperava. Prima dello spareggioIneos Britannia,ha infatti persoper squalifica a causa di un’uscita dal boundary, con la complicità di unal meccanismo del foil di dritta. Il problema ha impedito agli italiani di cambiare mure ed entrare nel box di prepartenza. Così l’imbarcazione ha attraversato il boundary di oltre 100 mt, prima della squalifica. Unacheha, come spiega Repubblica. E che non nasce dalla tecnologia italiana, ma da un componente uguale ae progettato da ACE, l’America’s Cup Event.