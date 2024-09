Lo studente picchiato in Stazione Centrale a Milano | Ho superato il test di ammissione all’università inizio a ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non dimenticherà l’aggressione e il furto, non riavrà indietro il suo orologio, ma almeno ha raggiunto l’obiettivo per cui era partito dalla Puglia. Il giovaneche è statoinlo scorso giovedì poco dopo essere sceso da un treno Intercity che da Bari lo aveva portato nella città meneghina, frequenterà l’Università a. Haildi ingresso e dadiventerà unodi professioni sanitarie. A raccontarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “È stato scioccante ma ora sto bene. Mi pesa il fatto che mi abbiano rubato l’orologio, era un regalo di mio padre e non lo avrò indietro”. Il giovane pugliese si trovava nel sottopasso dellaalle 7.