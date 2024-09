Il maggiore Iori al comando dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) IlMassimilianoè il nuovo comandante della compagniadi Cesenatico. Prende il posto di Flavio Annunziata, trasferito ad Ancona dove comanderà la compagnia del capoluogo marchigiano.è entrato ufficialmente in servizio ieri e per la città di Cesenatico e tutti i comuni della Valle del Rubicone, che è il territorio di competenza della compagnia, è l’occasione per conoscerlo. Il nuovo comandante ha 49 anni, è originario della provincia di Roma, è sposato e padre di due figli. Laureato in scienza della sicurezza e controllo sociale, è entrato a far parte dell’Arma deinel 2002 e ha svolto, in diversi ruoli, molteplici incarichi territoriali, lavorando nel regioni del Lazio, in Piemonte, nelle Marche ed in Emilia Romagna.