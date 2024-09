Hockey su pista | il ritorno della Spv in serie A2 Il nostro obiettivo? Far crescere i giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Spv ha iniziato in questi giorni la preparazione in vistastagione 2024/25, che la rivedrà partecipare allaA2 dopo la promozione del maggio scorso. Primo impegno, da fine settembre, la coppa Italia. Nuovo allenatore sarà Alessandro Martini, che sostituisce Cristiano Bottarelli, ma che ha guidato lo stesso gruppo al successo del titolo italiano under 17. Martini è uno dei tecnici più vincenti a livellole in Italia e vanta recenti positive esperienze sulla panchina del Forte dei Marmi di A2. Alessandro, come vi siete mossi sul mercato? "Abbiamo scartato l’ipotesi di ingaggiare un atleta straniero a causa dei costi troppo onerosi. Avremo sicuramente la squadra più giovane visto che, tranne un 2001, tutti gli altri sono nati fra il 2006 e il 2008.