Harry | Il regalo più bello per il mio compleanno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra drammi familiari, dichiarazioni scioccanti e gossip piccanti, il Principesi appresta a festeggiare i suoi primi quarant’anni. Un traguardo importante che il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana raggiunge con grande serenità e con tanti nuovi obiettivi per il futuro. Secondo la stampa americana, ora più che mai il Duca di Sussex è contento della sua nuova vita in America accanto a Meghan Markle e ai figli Archie e Lillibet, che protegge da occhi indiscreti. Ilpiùche ha ricevuto il PrincipeMentre si prepara a festeggiare il suo 40esimo, il Principeha rivelato che i suoi figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, sono il “più” che abbia mai ricevuto fino ad oggi. Il Duca di Sussex ha inviato un’e-mail a People per rivelare tutta la gioia che prova per i due figli avuti dalla moglie Meghan Markle.