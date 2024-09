Gli haitiani mangiano i cani | la bufala di Trump nata da un post su Fb Me l’ha detto il mio vicino reso virale dai Repubblicani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il classico battito di ali di una farfalla che scatena un tornado dall’altra parte del mondo, a volerla raccontare con un’abusata metafora. Una fake news pubblicata su Facebook in una cittadina di 60mila abitanti nell’Ohio che con una spirale ascendente attraverso i social network arriva davanti al microfono di Donald, a voler guardare più prosaicamente ai fatti. E’ il modo in cui èl’ultima accusa lanciata dal candidato repubblicano agli immigrati nel duello per le presidenziali con Kamala Harris: “A Springfield stanno mangiando i, stanno mangiando i gatti”. Unasui social che è diventata in una manciata di ore argomento di campagna elettorale per un candidato alla Casa Bianca. Tutto comincia nel fine settimana. Venerdì 6 settembre su Facebook appare unche diceva: “Springfield è una piccola città dell’Ohio. Quattro anni fa aveva 60.000 residenti.