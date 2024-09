Gb dal 2025 viaggiatori Ue dovranno pagare per ingresso nel Paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – Ieuropei che visitano il Regno Unito senza vistoprestouna tassa di esenzione di 10 sterline, al cambio attuale poco meno di 12 euro. Le nuove regole, pubblicate ufficialmente ieri e che entreranno in vigore nel corso del prossimo anno, vedranno il sistema di autorizzazione elettronica al viaggio (Eta) del Regno Unito – introdotto per la prima volta per i cittadini del Qatar – ampliato per includere idi tutti gli altri Paesi, compresi i cittadini dell’Unione Europea. Secondo i piani annunciati dal ministro degli Interni britannico Yvette Cooper, la tassa non rimborsabile si applicherà a tutti i visitatori del Regno Unito, compresi i neonati e i bambini, senza visto o permesso di residenza, lavoro o studio.