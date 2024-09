Forti temporali e rischio frane in Emilia Romagna | nuova allerta meteo Le previsioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre 2024 -e vento forte in arrivo in. La breve tregua dal maltempo è già terminata e, come annunciato, anche le temperature subiranno un considerevole abbassamento: per la giornata di domani, giovedì 12 settembre, è stata infatti emessa l'gialla dalla Protezione civile. Anche per criticità idrogeologica, valida dalla mezzanotte. Per tutta la giornata sono previsti fortunali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Isono attesi già dalle prime ore della giornata e saranno più probabili e intensi sul settore centro-occidentale della regione per poi estendersi dal pomeriggio anche al resto del territorio. Complice la discesa di aria fredda dal Mare del Nord, che proseguirà anche nella giornata di venerdì.