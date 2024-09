Europei di ciclismo 2024 la gioia di Affini | Non mi aspettavo di vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Hasselt (Belgio), 11 settembre- Una vita da gregario e sempre nell'ombra di un certo Filippo Ganna, assente di lusso e in bilico anche per i Mondiali di Zurigo, prima dell'exploit in Limburgo che gli vale il titolo continentale a cronometro: Edoardoripaga se stesso e gli sforzi profusi durante la sua carriera vincendo la prova contro il tempo deglididavanti a Stefan Kung, il grande favorito, e a Mattia Cattaneo, che a sua volta si regala un bronzo preziosissimo dopo le amarezze della Vuelta.  Le dichiarazioni di Emblematiche le immagini del mantovano sulla hot seat e in particolare il suo cambio di umore repentino: dall'incredubilità alla, diventata presto lacrime copiose tra le braccia dello staff azzurro. "Non so cosa dire, è una sensazione fantastica.