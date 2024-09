Ethnos a Napoli il Festival internazionale della musica etnica Catalogna protagonista Ingresso gratuito

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024), ilarriva acon 6 concerti in 3 giorni ad. Finanziati e promossi dal Comune di, nell’ambito del progettoCittĂ, gli spettacoli napoletani del, organizzato da La Bazzarra e diretto da Gigi Di Luca, avranno luogo nel Complesso e Chiesa di Santa Maria Donnalbina (via Donnalbina 14,) dal 12 al 14 settembre. Sul palco, artisti provenienti da diversi paesi: Per il Focus Catalunya, Alba Careta y Henrio (Spagna) e Momi Maiga (Senegal/Spagna) giovedì 12 settembre, Tarta Relena (Spagna) e la produzione originale Il Mediterraneo e La Banda del Sud (Italia/Spagna) il 13 settembre. Attesi inoltre, Almir Meškovi? & Daniel Lazar (Serbia/Bosnia) e Lemma (Algeria/Francia), in scena sabato 14 settembre.