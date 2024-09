È ufficiale a Stellantis piace sfottere i lavoratori | Maserati in offerta per i cassaintegrati

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set – La storia die del suo “rapporto” (se così si può chiamare) con iitaliani sta assumendo sempre più i caratteri teatrali di una rappresentazione tragicomica. Humor nero, se preferite. Perché stante la tragicità di un’azienda che mette all’angolo decine di migliaia di dipendenti, sorprende molto la sfrontatezza con cui essa opera in modo apertamente cabarettistico. Ovviamente senza mostrare alcuna forma di rispetto per la forza lavoro ed ex tale, divisa tra cassointegrati e licenziati. L’ultima “gag” di Carlos Tavares e dei suoi è presto detta: una“a prezzo agevolato” aiin cassa integrazione.vuole bene ai“in” Anche la mail inviata daper “offrire” laagli operai ha il sapore del tragicomico.