Cristiano Ronaldo | Non ho alcun rispetto per Ten Hag non può dire che lo United non vincerà niente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha riacceso la sua guerra con Erik ten Hag. Ne parla il Telegraph che riesuma una intervista del portoghese rilasciata a Ad Sportwereld a luglio. Durante l’intervistasi scaglia contro l’allenatore del Manchesterche ha dichiarato a più riprese di non puntare alla vittoria della Premier League per evidenti limiti della squadra. Ha “consigliato” all’olandese di affidarsi a Ruud van Nistelrooy perché convinto che “possa apportarei miglioramenti allose Ten Hag è disposto ad ascoltare il suo nuovo assistente“. Il Telegraph ricorda che “ha affermato di non avere «nessun» per Ten Hag durante l’intervista del 2022, la stessa che poi lo ha costretto a lasciare l’Old Trafford per la seconda volta“.