Champions League 2024 25 su TV8 ogni turno un Big Match in diretta in chiaro

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il calcio europeo sta per vivere una rivoluzione e TV8 si prepara a portare questa emozionante novitàmente nelle case degli appassionati italiani. La UEFA, il torneo più prestigioso per club in Europa, inaugura la stagione/25 con un cambio di formato che promette di trasformarepartita in un evento imperdibile. Per la prima volta nella storia della competizione, la fase iniziale si svolgerà con un girone unico, aumentando la posta in gioco e l'imprevedibilità diincontro.In questo contesto di rinnovamento, TV8 si propone come la nuova casa dellainin Italia, offrendo una copertura senza precedenti attraverso il programma "TV8Night".mercoledì sera, a partire dal 18 settembre, gli appassionati potranno immergersi completamente nell'atmosfera del grande calcio europeo.