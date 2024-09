Cambio Osimhen-Lukaku Bucchi | Due attaccanti imparagonabili vi dico chi è che ci perde

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’ex attaccante Cristianha analizzato il trasferimento dial Galatasaray e l’arrivo dial Napoli. La recente operazione di mercato del Napoli ha sollevato dibattiti e interrogativi tra i tifosi e gli esperti del calcio. Il trasferimento di Victoral Galatasaray e l’arrivo di Romeluin azzurro ha diviso l’opinione pubblica. Cristian, ex attaccante e ora allenatore, ha espresso il suo punto di vista sulla questione in un’intervista esclusiva a 1 Station Radio.non ha dubbi sull’eccellenza di Victor: “Victorresta tra i migliorial mondo,” ma riconosce anche i meriti di Romelu: “Il Napoli ci guadagna o ci, nel? Per meresta sempre fra glipiù forti al mondo. Secondo me, per età, per caratteristiche, il Napoli ci, sono due