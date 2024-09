Brexit Londra annuncia date e costi dell’ETA | cosa fare per entrare nel Regno Unito da turisti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con la, ilha progressivamente introdotto nuove regole per l’ingresso nel paese come l’ETA, modificando anche i requisiti per i cittadini europei. Recentemente,hato l’introduzione di un nuovo sistema di autorizzazione elettronica per i viaggiatori: l’Electronic Travel Authorization (ETA), che entrerà in vigore dal 2025. Questa misura fa parte delle nuove politiche di immigrazione successive allae sarà necessaria anche per iprovenienti dall’Unione Europea., cos’è l’ETA? (Credits: Pixabay) – VelvetMagprevede l’ETA, necessario dopo laA distanza di anni dalla, sarà introdotto l’ETA, un documento obbligatorio per tutti i viaggiatori che desideranonelper motivici o di transito.