Batman | I cancelli di Gotham – Il male ha radici lontane

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Poco prima del rilancio nel periodo The New 52, il Cavaliere Oscuro è stato protagonista di una miniserie di cinque numeri,: Idi, con i testi di Scott Snyder, Kyle Higgins e Ryan Parrott e i disegni di Trevor McCarthy, Dustin Nguyen e Graham Nolan. Una storia ambientata tra il passato e il presente della città die che anticipa alcuni elementi ripresi poi proprio da Snyder nella sua lunga run. Panini Comics ce la ripropone in un bel volume cartonato, che contiene anche due brevi storie aggiuntive.: Idi– Snyder, Higgins, Parrott, McCarthy, Nolan, Nguyen; Panini Comics Tagliare i ponti con il passato Nel 1881 Alan Wayne e gli esponenti di altre due ricche famiglie di(Elliott, Cobblepot) vogliono ammodernare la città e commissionano la costruzione di nuovi ponti e palazzi a due fratelli architetti.