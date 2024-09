Balotelli sorprende ancora una volta tutti | c’è l’annuncio sul futuro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 11 Settembre 2024 23:00 di Alessia L’ex centravanti di Inter e Milan èsenza squadra dopo l’esperienza in Turchia madelle ultime ore ha sorpreso un po’. Marioè il grande rimpianto degli ultimi 15 anni del calcio italiano, il “what if” per eccellenza. In un periodo in cui la nazionale latita in prime punte, puntualmente ad ogni tornata di convocazioni salta fuori il nome di Super Mario. L’ex bomber di City e Liverpool èfermo dopo la fine della sua ultima esperienza in Turchia ma sta continuando ad allenarsi in solitaria, in provincia di Brescia, in attesa di sciogliere le riserve sul suo. Finito al centro di numerose voci di mercato,ha voluto parlare del suotramite il suo profilo ufficiale, ovviamente a modo suo.