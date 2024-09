A Milano turisti tutto l’anno 900mila solo a luglio | Ora l’obiettivo è portali anche fuori dal centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Il turismo? Aè “senza stagione” e sempre in crescita. Un trend ormai consolidato dal Expo (2015) in poi. “Asappiamo che da Expo in poi il turismo è esploso ma il fatto più rilevante è che non c'è più una stagionalità ma dine abbiamol'anno” ha chiosato il sindaco Giuseppe Sala nella diretta social Cose in Comune. Il sindaco ha ricordato i numeri: “Nel 2019 anno migliore del pre covid, abbiamo avuto 7 milioni e mezzo di arrivi in città e 10,8 milioni nell'area metropolitana, sembrava impossibile che dopo il covid il turismo riprendesse velocemente ma lo ha fatto”. I numeri: circa 750milain città ogni mese Anel 2023 ci sono stati 8 milioni e mezzo diin città e 11,5 milioni nell'area urbana.