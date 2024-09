Tumore del colon-retto come arrivare alla diagnosi precoce riconoscerlo e curarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Quella delè una delle forme tumorali più diffuse nella popolazione, con un incremento dei casi al crescere dell’età, visto che il rischio tende a salire dopo i 50 anni. Oggi, rispetto a qualche anno fa, sono molto aumentate le opportunità di cura, grazie ad interventi chirurgici sempre meno demolitivi, lo sviluppo di terapie mirate, il supporto della radioterapia. Ma rimane una sfida importante:prima possibile. Quali sono i fattori di rischio e i sintomi In termini generali, fatta salva la possibile predisposizione genetica (l’ereditarietà entra in gioco in circa il 5% delle forme neoplastiche che si manifestano, quindi occorre considerare eventuali altri casi in famiglia anche in chiave di controlli su misura), l’alimentazione è importante.