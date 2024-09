Tennis Coppa Davis | Bologna verso il sold-out venduti 13mila biglietti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Prosegue a gonfie vele la vendita deiper le partite dell’Italia nella fase a gironi delladi, che si terranno amercoledì, venerdì e domenica prossima. La Fitp ha comunicato che iper i sei giorni di gioco sono oltre, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno. In particolare, sono le partite dell’Italia ad essere vicine al-out: la squadra azzurra, inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile, capitanata da Volandri, è composto da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. L’Italia esordirà alla ‘Unipol Arena’ mercoledì 11 settembre, alle ore 15, contro il Brasile. Tornerà quindi in campo allo stesso orario di venerdì 13 per affrontare il Belgio. Infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15, sfiderà l’Olanda.