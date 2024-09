Temptation Island 2024 ecco chi sono tutte le sette coppie e tutti i tentatori

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Ricomincia il «viaggio nei sentimenti» di Tempation, quest’anno per la prima volta in un’edizione speciale ambre.metteranno a dura prova il loro rapporto in un resort da sogno diviso nel “villaggio delle fidanzate” e quello dei “fidanzati” e 26. La trasmissione su Canale 5 inizierà il 10mbre alle ore 21.40, condotta sempre da Filippo Bisciglia.chileLa prima coppia presentata è quella di Diandra e Valerio. Lei ha 37 anni, è veterinaria e imprenditrice, lui ha 44 anni e lavora come impiegato. La loro relazione dura daanni e mezzo, ma la convivenza a Roma è fonte di stress per Valerio, che vorrebbe trasferirsi a Brindisi.