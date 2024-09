Spider-Man 4 | in trattative un regista veterano del MCU per il sequel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 10 settembre 2024) Da quando ha iniziato a circolare voce di uno-Man 4 e fino alla sua conferma ufficiale, il pubblico di tutto il mondo non ha fatto che chiedersi a chi verrà affidato uno dei progetti Marvel più importanti in arrivo nel franchise. Se finora era riconfermata la presenza del Peter Parker di Tom Holland, lo stesso non si poteva dire deldel progetto. Sarebbe stato nuovamente Jon Watts, a capo di tanti titoli campioni d’incassi a casa Marvel? A quanto pare ora abbiamo la conferma che no, non sarà lui, ma un altroaltrettanto amato: Destin Daniel Cretton. Confermato ufficialmente da Hollywood Reporter, gli appassionati lo riconosceranno per il suo lavoro con Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Dopo tante speculazioni e ipotesi, alla fine la scelta ricade proprio su di lui.