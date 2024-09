Silvia Toffanin svela come ha reagito quando ha saputo che avrebbe presentato gli speciali dedicati ad Amici

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024), che ormai da anni è alla conduzione di Verissimo, è una certezza per il pubblico televisivo di Mediaset. Proprio in queste settimane infatti sono iniziate le prime puntate della nuova stagione del programma Canale 5 che intrattiene il pubblico durante il fine settimana. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha ricordato i suoi teneri esordi: Ricordo che ero molto emozionata e agitata. Ripensandoci oggi provo una grande tenerezza per quella. Venivo da tanti anni di conduzione di “Nonsolomoda“, che era un mondo diverso da quello di “Verissimo“, quindi ero sicuramente un po’ impacciata e diciamo pure rigida (ride). Poi tutto è decisamente cambiato: Sono cambiata io, perché inevitabilmente cresciuta e maturata grazie alle esperienze accumulate e alle prove che la vita mi ha messo di fronte.