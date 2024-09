Salerno domani la Santa Messa degli Sportivi al Duomo | un incontro tra fede e sport

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 10 settembre 2024) Si terrà, mercoledì 11 settembre, alle ore 19:00 presso la Cattedrale di, la tradizionale. L’evento, organizzato dalla Delegazione Provinciale in collaborazione con il parroco del, don Felice Moliterno, si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono e rappresenta un importante momento di condivisione cristiana dedicato a tutto il mondo dello. La celebrazione sarà presieduta da Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di-Campagna-Acerno. Come da consuetudine, alla cerimonia parteciperanno atleti, tecnici, arbitri e dirigenti, oltre a rappresentanti delle istituzioni civili,ive e militari, tutti uniti in un momento di preghiera e riflessione comune.