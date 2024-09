Premio e percorso netto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Il cavaliere senese Guido Franchi ha vinto il Grandedicato alla Fiera Cavalli di Verona che si è tenuto nel week end negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre. Franchi, che gareggia con la divisa dell’Esercito Italiano, non ha conosciuto rivali in sella a Enjoy One ed ha chiuso la sfida senza penalità sugli ostacoli e nel tempo di 37,64. Dietro di lui un altro giovane cavaliere senese Mauro Jr Matteucci in sella a Filippo e terzo Nicolò Viviani con Heavens Gate. Quarta posizione ancora per Guido Franchi, ma in sella a Arsenio de Marchesana. Ottimi risultati anche in trasferta per amazzoni e cavalieri aretini. Due giovanissimi allievi del centro ippico Tirnanog di Terranuova, guidati dall’istruttore Elisabetta Barberi, si sono messi in evidenza ai Campionati Centro Settentrionali 2024, che si sono tenuti a Trucazzano in provincia di Milano.