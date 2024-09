Nuove tecnologie a Napoli | Cosa ci si aspetta per il futuro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 10 settembre 2024) La città diha sempre avuto un rapporto particolare con l’innovazione. Da una parte, c’è il suo ricco patrimonio storico e culturale, dall’altra, la crescente necessità di adattarsi alle trasformazioni tecnologiche che stanno cambiando il mondo. Nel corso degli ultimi anni, lehanno cominciato a fare breccia in settori cruciali della città, dal turismo alle infrastrutture, passando per il commercio e la mobilità urbana. Macinel? In questo articolo, analizzeremo alcune delle tendenze più promettenti e vedremo in che modopotrebbe trarre vantaggio da queste innovazioni. L’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale L’intelligenza artificiale (IA) è una dellepiù dirompenti del nostro tempo enon farà eccezione nel suo impatto.