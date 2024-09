Napoli i primi 20 anni di De Laurentiis | trionfi cadute e rinascite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Il primo regalo Aurelio Delo ha scartato con la vittoria al cardiopalma contro il Parma, servita a scacciare ulteriormente i venti di tempesta cominciati a soffiare dopo la falsa partenza di Verona e a regalarsi e regalare aluna sosta più serena: il secondo il patron spera di riceverlo nel prossimo turno a Cagliari in quello che, tornando con la mente al tonfo del Bentegodi, finora l'unica trasferta disputata in stagione, sarà un po' un primo test sul reale stato di salute del neonato progetto azzurro. Da un progetto appena nato, quello che vede Antonio Conte in sella, a un altro ben più adulto, che spegne oggi le sue prime 20 candeline: due decenni in cui all'ombra del Vesuvio è successo proprio di tutto.