Mo | Onu condanna attacco a zona sicurezza a Gaza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Washington, 10 set. (Adnkronos) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hato fermamente il mortaleaereo israeliano in unasicura designata nel sud diprima dell’alba di stamattina. Lo ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.“L’uso di armi pesanti in aree densamente popolate è inaccettabile”, ha detto Dujarric. “I palestinesi si erano trasferiti in questadi Khan Younis in cerca di rifugio, in cerca di, dopo essere stati ripetutamente istruiti a farlo dalle stesse autorità israeliane”. L'articolo Mo: OnuCalcioWeb.