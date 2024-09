La prima passeggiata spaziale privata con l’aiuto italiano Cos’è Polaris Dawn

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) La missioneha preso il volo, aprendo la strada a nuove conquiste per l’esplorazione. Il razzo Falcon 9 di SpaceX, partito dalla piattaforma di lancio 39A del Kennedy Space Center, ha spinto in orbita la capsula Crew Dragon, che ospita un equipaggio di quattro astronauti, pronto a raggiungere un’altitudine record per le missioni abitate degli ultimi cinquant’anni. Il decollo è avvenuto con successo alle 11:23 del mattino (ora italiana) del 10 settembre, dopo un rinvio di quasi due ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La missione, inizialmente pianificata per la fine di agosto, ha subito una serie di ritardi dovuti sia a problemi tecnici che al maltempo. Tuttavia, la Crew Dragon ha completato con successo la separazione dal secondo stadio del razzo circa dodici minuti dopo il lancio, puntando a un’orbita iniziale di circa 190 per 1.