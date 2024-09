Juve come stanno Thuram e Weah? Le ultime

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – La sosta per le Nazionali sta per terminare, lantus scenderà in campo sabato pomeriggio contro l’Empoli alle 18. La squadra bianconera si è ritrovato al JTC per preparare la prossima sfida: l’obiettivo di Thiago Motta è recuperare Khephrene Timothy. I due giocatori dellantus sono alle prese con il recupero dagli infortuni muscolari rimediati nellesettimane. Nella giornata di oggi i due si sono allenati ancora a parte, lontano dal gruppo squadra. Il loro rientro, però, non pare essere lontanissimo. Sotto lo sguardo vigile dello staff bianconero, i due proseguiranno la preparazione dedicata e puntano ad essere reintegrati progressivamente con il gruppo squadra. La data del rientro non è ancora stata cerchiata in rosso sul calendario, ma si procederà a vista, valutando giorno dopo giorno le loro effettive condizioni.