In provincia di Latina arriva Dinner in the Sky | la cena a 50 metri di altezza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Dal 26 al 29 settembre, Formia sarà la tappa laziale del 2024 di “in the Sky”, il celebre format che permette di gustare pasti ed aperitivi a 50di. Questa esperienza unica, già nota in città come Las Vegas e Dubai, farà vivere ai partecipanti l’emozione dire “tra le nuvole”, con una vista mozzafiato sul Golfo di Gaeta e la zona urbana di Formia. Location e offerta gastronomica L’evento si terrà presso il Molo Vespucci, una location suggestiva che offrirà uno srio spettacolare tra mare e cielo. Cinque proposte culinarie saranno disponibili: aperitivo, pranzo, aperi, tutte preparate dallo chef Davide Mazza del ristorante Pileum, che proporrà un menù esclusivo basato su prodotti di qualità del territorio.