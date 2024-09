FOTO | Mercedes Mone e Bayley di nuovo insieme

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) Che Merdecessiano legate da una grande amicizia è cosa nota. Le due sono molto legate e per anni le loro carriere sono state intrecciate sia come alleate, sia come rivali. Ora la prima fa parte della AEW, mentre la seconda della WWE, ma la loro amicizia è rimasta intatta. Le due si sono ritrovate sul red carpet della premiere del film “The Killer’s Game”. DiLa premiere del film “The Killer’s Game”, con Dave Bautista, è stata l’occasione perdi ritrovarsi. Le sue amiche hanno condiviso il red carpet così come per anni hanno condiviso le loro carriere. Attualmenteè la TBS Champion, mentrenon sta apparendo in tv da SummerSlam quando perse il titolo per mano di Nia Jax. Qui sotto l’immagine.