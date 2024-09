Elizabeth Olsen sul futuro di Scarlet Witch nel MCU | La Marvel non sa che fare con me

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024)suldinel MCU: “Lanon sa checon me”, famosa per Wanda Maximoff/, è stata lieta di parlare del suo periodo nelCinematic Universe e del suo possibile ritorno nei panni dell’amato personaggio. Durante un’intervista con FM104 (via Collider),ha menzionato chesi è unita ad Avengers: Age of Ultron nel lontano 2015 ed è stata protagonista della serie su Disney+, WandaVision. Allo stesso tempo, ha ammesso che lasembrava incerta sulla direzione del suo personaggio dopo la serie, anche se i fan avevano imparato ad amare una figura così complessa e tragica. “È un personaggio a cui amo tornare quando c’è un modo per usarla bene, e penso di essere stata fortunata perché quando ho iniziato, sono stata usata bene”, ha detto