Disastri climatici Legambiente Bergamo | Il governo non neghi i problemi

(Di martedì 10 settembre 2024) “Negare che le nostre scelte e i nostri stili di vita incidano sul pianeta è incomprensibile. Ma siamo in un momento in cui ilspinge in una direzione di irresponsabilità e negazione dei”. Così Elena Ferrario, presidente di, sottolinea come non sia più possibile ignorare o sottovalutare la questione climatica. I danni causati nella provincia difra domenica 8 e lunedì 9 settembre pongono ancora una volta al centro dell’attenzione di cittadini e istituzioni le condizioni in cui versa il pianeta. Si tratta di una priorità per le generazioni presenti e future: per saperne di più abbiamo chiesto un parere a Elena Ferrario. I nubifragi che hanno colpito la Bergamasca sono un monito a non sottovalutare il cambiamento climatico? Sicuramente. Queste situazioni così violente ci mettono davanti all’evidenza dei cambiamenti